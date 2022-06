Viele NRW-Städte bei der Müllentsorgung besonders teuer

Berlin/Leverkusen (dpa/lnw)

Die Müllgebühren sind in vielen nordrhein-westfälischen Großstädten einer Studie zufolge besonders hoch. 16 der 20 bundesweit teuersten Städte liegen demnach im Westen, wie das Institut der deutschen Wirtschaft für den Eigentümerverband Haus und Grund ermittelte. Am teuersten sei es bundesweit in Leverkusen - dahinter folgen in NRW Bergisch Gladbach und Lünen. Vergleichsweise günstig können die Bürger in Essen, Bonn und Bottrop ihren Müll entsorgen.

Von dpa