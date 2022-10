Viele Firmen wollen Poloshirts für NRW-Polizei herstellen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Poloshirts als neuer Teil der Polizei-Uniform in NRW haben zahlreiche Firmen auf den Plan gerufen: 21 Unternehmen haben sich für den Großauftrag beworben, wie das zuständige Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) auf Anfrage mitteilte. Jeder Interessent muss in den kommenden Monaten jeweils 50 Testmuster liefern. Voraussichtlich im Sommer sollen die Prototypen dann in einem «Trageversuch» im Polizei-Alltag getestet werden. Erst danach wird entschieden, wer den endgültigen Zuschlag bekommt.

Von dpa