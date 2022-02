Viele Corona-Fälle in JVA Düsseldorf: Mittwoch Reihentest

Ratingen (dpa/lnw)

In der JVA Düsseldorf sind 41 Häftlinge und neun Bedienstete positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sagte Anstaltsleiterin Charlotte Narjes am Dienstag auf Anfrage. Am Mittwoch solle es einen Reihentest aller Insassen geben. Laut Narjes stehen vier von fünf Hafthäusern unter Quarantäne. Das heißt, die Gefangenen dürfen ihre Zellen nicht verlassen. Die «Rheinische Post» hatte zuvor berichtet.

Von dpa