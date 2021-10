Viel Sonne am Sonntag: Etwas Regen am Montag erwartet

Essen (dpa/lnw)

Zum Ende der Herbstferien erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen Sonne satt. «Es wird ein richtig schöner Sonntag», sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Essen. Die Temperaturen erreichten verbreitet bis zu 14 Grad.

Von dpa