VfL weiter ohne Bockhorn: Stafylidis Alternative

Bochum (dpa)

Bochums Trainer Thomas Reis wird im Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim weiterhin auf Herbert Bockhorn verzichten. Der Rechtsverteidiger sei zwar wieder ins Training zurückgekehrt. «Aber ein Einsatz käme noch zu früh», sagte der VfL-Chefcoach vor der Partie gegen den Tabellenneunten am Samstag (15.30 Uhr/Sky. Denkbar ist, dass die Bochumer wie in der zweiten Halbzeit beim 1:2 in Mönchengladbach der gelernte Linksverteidiger Konstantinos Stafylidis auf der rechten Seite zum Einsatz kommt. «Er kann das, weil er auch diese Mentalität mitbringt», sagte Reis.

