VfL Gummersbach nimmt Ukrainer Schukow unter Vertrag

Hamburg (dpa)

Handball-Zweitligist VfL Gummersbach hat mit sofortiger Wirkung den ukrainischen Nationalspieler Stanislaw Schukow unter Vertrag genommen. Wie der VfL am Donnerstag mitteilte, hatte der 29-jährige nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine seinen Vertrag bei CSKA Moskau aufgelöst und war mit Frau und Sohn zu Freunden nach Gummersbach geflüchtet. «Für uns als VfL Gummersbach ist es selbstverständlich, dass wir Stanislaw und seine Familie in dieser schweren Zeit nach allen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, unterstützen», begründete VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler die Verpflichtung.

Von dpa