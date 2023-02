VfL-Coach Letsch setzt auf Heimstärke, Gamboa fällt aus

Seine Serie von vier Siegen in vier Heimspielen möchte Letsch auch am Samstag gerne fortsetzen und sich damit ein bisschen Luft im Abstiegskampf verschaffen. «Hier geht es von der ersten Minute an ab, bei jeder Aktion geht das ganze Stadion mit. Ich freue mich natürlich, dass wir zu Hause so gut sind. Wir dürfen es aber nicht als Selbstläufer sehen», sagte der 54-Jährige nach zuletzt zwei Auswärtsniederlagen und nur zwei Punkten Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze.