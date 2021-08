VfL Bochum: Zwei Testspiele, zwei Niederlagen

Erstliga-Rückkehrer VfL Bochum hat die beiden Testspiele in der Vorbereitung auf die neue Fußball-Saison verloren. Dem 1:2 gegen Vitesse Arnheim folgte für die Mannschaft von Trainer Thomas Reis am Samstag mit dem 0:2 (0:1) gegen den FC Utrecht eine weitere Niederlage gegen einen niederländischen Ehrendivisionär. Die Tore für die Gäste erzielte Bart Ramselaar (44. und 69. Minute). Für das Spiel im Ruhrstadion waren 10.500 Zuschauer zugelassen. Pflichtspielauftakt ist für Bochum am kommenden Samstag das Erstrunden-Duell im DFB-Pokal beim West-Regionalligisten Wuppertaler SV (15.30 Uhr).