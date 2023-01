VfL Bochum leiht Freiburger Schlotterbeck aus

Bochum (dpa)

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat zum Trainingsauftakt im neuen Jahr am Montag die gewünschte Verstärkung für die Defensive präsentiert. Bis zum Saisonende hat der Revierclub Innenverteidiger Keven Schlotterbeck vom SC Freiburg auf Leihbasis verpflichtet. Dies bestätigt der Bochumer Club am Montag. «Durch Keven Schlotterbeck verstärken wir unseren Kader und erweitern unsere Möglichkeiten in der Defensive, indem wir variabler aufgestellt sind. Keven weiß, was auf ihn und uns zukommt und ist bereit, uns im Kampf um den Klassenerhalt zu unterstützen», sagte VfL-Geschäftsführer Patrick Fabian.

Von dpa