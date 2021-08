VfL Bochum lässt 13.500 Fans für das Spiel gegen Mainz zu

Im ersten Bundesliga-Heimspiel seit elf Jahren darf Aufsteiger VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05 13.500 Zuschauer ins Stadion lassen. Dies teilte der Club am Mittwoch gemäß den Hygiene- und Infektionsregeln zur Corona-Schutzverordnung Nordrhein-Westfalen mit. Dabei ist das 3G-Konzept zu befolgen, nur Besucher, die vollständig geimpft, getestet oder genesen sind, dürfen ins Stadion. In Absprache mit dem Gesundheitsamt Bochum können demnach 2500 Stehplätze und 11.000 Sitzplätze angeboten werden.