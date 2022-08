VfB Stuttgart in WM-Pause in USA: Testspiel gegen Köln

Stuttgart (dpa)

Der VfB Stuttgart nutzt die spielfreie Zeit während der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zu einer USA-Reise. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, repräsentieren die Schwaben vom 14. bis zum 21. November im Einklang mit der Internationalisierungsstrategie der Deutschen Fußball Liga die Bundesliga auf dem amerikanischen Markt. Ein Testspiel gegen den 1. FC Köln am 19. November ist bereits terminiert.

Von dpa