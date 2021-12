Verurteilter Mörder legt vor Haft Fußfessel ab - und flüchtet

Von ­wegen „keine Fluchtgefahr“: Ralf Hörstemeier, Mörder der 16-jährigen Nicole Schalla, ist verschwunden. Die Staatsanwaltschaft in Dortmund hatte den 56-Jährigen ganz normal zum Straf­antritt geladen, wie ihr ­Sprecher Henner Kruse am Mittwochabend gegenüber unserer Zeitung erklärt. Daraufhin habe sich der verurteilte Mörder von seiner Fußfessel befreit und sei aus seiner Wohnung am Fridtjof-Nansen-Weg in Münster-Gremmendorf verschwunden.

Am Dienstag um 20.10 Uhr hatte die Fessel einen Alarm ausgelöst. Als um kurz vor 21 Uhr Beamte in der Wohnung ankamen, um Hörstemeier zu überprüfen, war er verschwunden – genauso wie dessen Lebensgefährtin, mit der er zusammenlebte. Ob die Fußfessel aufgebrochen, aufgesägt, aufgeschnitten oder auf eine andere Weise bearbeitet wurde, blieb am Mittwoch unklar.

Keine Hinweise auf konkretes Gefährdungspotenzial

Der Mann war nicht im Gefängnis, weil die Justiz keine Fluchtgefahr sah und das Urteil noch nicht rechtskräftig war. Die Polizei hatte die Fußfessel zur Gefahrenabwehr beantragt, das Amtsgericht in Münster hatte dem im April 2021 zu­gestimmt.

Mit der Fußfessel kann die Polizei nicht überprüfen, wo sich der Träger gerade befindet. Sie kann lediglich nachvollziehen, wo jemand gewesen ist. Wäre also ein Verbrechen passiert, das der Tat gleicht, die Hörstemeier vor 28 Jahren schon einmal begangen hat, hätten Ermittler feststellen können, ob er am Tatort gewesen ist. Damit sollen mögliche Täter ab­geschreckt werden, rück­fällig zu werden.

Aufgabe der Fußfessel war es nicht, den 56-Jährigen an einer Flucht zu hindern. „Hörstemeier war auf freiem Fuß“, sagt Polizeisprecher Jan Scha­backer gegenüber unserer Zeitung. Er kenne keine Hinweise auf ein konkretes Gefährdungspotenzial durch den Flüchtigen.

Reaktion der Eltern des Opfers

Der heute verurteilte Mörder war 2018 nach einer Neuauswertung von DNA-Spuren festgenommen worden. Dabei ging es um eine Hautschuppe, die auf der Leiche von Nicole Schalla gefunden worden war. Das 16-jährige Opfer war 1993 in einem Dortmunder Vorort überfallen und erwürgt worden – aus sexuellen Motiven. Nach dem Urteil hatte das Oberlandesgericht (OLG) Hamm entschieden, dass der Verurteilte aus der überlangen Untersuchungshaft bis zu einem rechtskräftigen Urteil entlassen werden musste.

Aus Sicht des OLG hatte sich das Landgericht Dortmund zwischen den beiden Prozessen zu viel Zeit gelassen. Es sah keine Fluchtgefahr. Eine Vermutung, wo sich der Mann aufhalten könnte, hat die Polizei offenbar nicht. Anwältin Arabella Pooth, die Nicole Schallas Eltern als Nebenkläger vor Gericht vertreten hatte, sagte am Mittwoch: „Es war klar, dass der Mann sich seiner Haftstrafe nicht stellen würde.“ Dass er nach dem Prozess zunächst auf freiem Fuß geblieben war, sei rechtlich zwar möglich gewesen, aber aus ihrer Sicht falsch. Dass der Mann nun verschwunden sei, sei für die Eltern des Opfers „eine Katastrophe“ und nicht zu begreifen.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

1,80 Meter groß, zirka 80 Kilogramm schwer, schlank, lange braune, schüttere Haare, blau-graue Augen.

Die Bevölkerung wird um Mithilfe bei der Suche nach dem Flüchtigen gebeten. Hinweise nimmt die Polizei Münster unter der Rufnummer 0251/275-2222 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Das Fahndungsplakat: