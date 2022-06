Verteidigungsministerin eröffnet Tag der Bundeswehr

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) eröffnet am Samstag (11.15 Uhr) den Tag der Bundeswehr und die Deutschen Reservistenmeisterschaften. Gastgeber bei der ersten Veranstaltung dieser Art nach zweijähriger Corona-Pause ist Warendorf im Münsterland. Beim Tag der offenen Tür können Bürger hinter die Kulissen schauen und sich so über Ausrüstung, Fähigkeiten und die Menschen in Uniform oder Zivil bei der Truppe informieren. «Unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine», wie die Bundeswehr betont.

In Warendorf zeigt die Bundeswehr zum Beispiel den Schützenpanzer Puma, Taucher im Einsatz, Diensthunde, Robotik oder eine historische Flugabwehr. Auch das Kommando Spezialkräfte (KSK) ist in Warendorf dabei, ebenso Fahrzeuge der Feldjäger.

Die Deutschen Reservistenmeisterschaft ist ein bundesweiter Leistungsvergleich von Teams aus allen Truppenteilen. Dabei werden alle zwei Jahre Grundfertigkeiten, Fitness und militärische Kenntnisse bewertet.