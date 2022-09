Versuchter Mord bei Autobesichtigung: 37-Jähriger verurteilt

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Nach einem spektakulären versuchten Autodiebstahl hat das Landgericht Mönchengladbach am Montag einen 37-jährigen Mann wegen versuchten Mordes zu acht Jahren Haft verurteilt. Der Angeklagte hatte im Dezember 2021 in Viersen angeblich ein Auto kaufen wollen. Bei der Besichtigung war er aber einfach losgefahren. Weil der 70-jährige Besitzer sich an der offenen Autotür festklammerte, hatte der Angeklagte versucht, ihn mit heftigen Lenkbewegungen abzuschütteln. Als das nicht gelang, fuhr der 37-Jährige gezielt einen Baum an. Bei der Kollision schlug die Wagentür gegen den Autobesitzer. Er erlitt Prellungen und Stauchungen. Der 37-Jährige floh und wurde Monate später ermittelt.

Von dpa