Versuchter Einbruch in Bank in Herzogenrath

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag versucht, in eine Bank in Herzogenrath (Städteregion Aachen) einzubrechen.

Die Polizei geht laut einer Mitteilung davon aus, dass sie den Geldautomaten im Vorraum des Geldinstituts sprengen wollten. Gegen 4.15 Uhr am frühen Morgen machten sich verdächtige Personen an der Eingangstür zu schaffen. Trotz erheblicher Gewaltanwendung gelang es ihnen aber nicht, in das Gebäude einzudringen. So sei es bei Schäden an der Glasfassade geblieben. Die mutmaßlichen Täter sollen mit einem schwarzen Auto Richtung Niederlande geflüchtet sein.