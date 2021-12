Verschärfte Kontaktbeschränkungen in sechs Regionen

Düsseldorf (dpa/lnw)

In sechs Regionen von Nordrhein-Westfalen gelten wegen der Infektionslage verschärfte Kontaktbeschränkungen. Nach einer Übersicht des NRW-Gesundheitsministerium greifen sie seit Freitag auch in der Stadt Hagen. Zuvor hatte das Ministerium die Maßnahme bereits für Köln, den Kreis Lippe, den Oberbergischen Kreis, Wuppertal und den Kreis Herford verfügt. Bei privaten Feiern und Zusammenkünften von Geimpften und Genesenen dürfen sich demnach in diesen Regionen nur maximal 50 Personen in Innenräumen und 200 Personen im Außenbereich treffen. Für die nicht immunisierten Personen bleibt es bei den deutlich strengeren Kontaktbeschränkungen.

Von dpa