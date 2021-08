Verpuffung im Tischkamin: Zwei Männer erleiden Verbrennungen

Zwei Männer (59, 60) haben sich bei einer Gartenparty in Solingen schwere Verbrennungen zugezogen, weil sie einen mit Ethanol betriebenen Tischkamin offenbar mit Benzin nachfüllen wollten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es am Sonntag auf der Terrasse zu einer Verpuffung, da der Kamin noch nicht erloschen war. Die Männer kamen ins Krankenhaus. «Wir gehen von Fahrlässigkeit aus. Wir ermitteln noch die genauen Umstände», sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.