Verpackungshersteller Gerresheimer steigert Erlöse

Düsseldorf (dpa)

Eine anhaltend hohe Nachfrage nach Produkten wie Glasampullen, Spritzen und pharmazeutischen Kunststoffverpackungen liefert dem Spezialverpackungshersteller Gerresheimer weiterhin Rückenwind. Hohe Kosten belasten aber die Gewinnmargen, also den Anteil des Gewinns am Umsatz. Der Umsatz stieg im dritten Geschäftsquartal (bis Ende August) im Jahresvergleich um 9,4 Prozent auf 382 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Vor allem die Nachfrage nach vorfüllbaren Spritzen sei hoch gewesen, hieß es. Auch die in der Corona-Krise schwächelnde Sparte für die Kosmetikbranche habe sich erholen können.

Von dpa