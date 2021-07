Vermissten-Suche: Polizei will mit DNA-Proben arbeiten

Bei der Suche der nach der Explosion in Leverkusen noch vermissten Menschen könnten auch DNA-Proben von Angehörigen zum Einsatz kommen. Die Polizei beabsichtigte, «von Angehörigen der Vermissten vorsorglich DNA-Proben zu entnehmen», um gegebenenfalls «eine Identifizierung zu erleichtern», erklärte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Der Betreiber des von der Detonation erschütterten Leverkusener Chemparks geht davon aus, dass alle der noch fünf vermissten Arbeiter tot sind. Auch mehrere Tage nach der Detonation waren sie noch nicht in den Ruinen der Anlage gefunden worden.

Die gewaltige Explosion hatte sich am Dienstagmorgen in einer Müllverbrennungsanlage des Chemparks ereignet und ein Trümmerfeld hinterlassen. Mindestens zwei Menschen verloren ihr Leben, 31 wurden nach Angaben der Betreiberfirma Currenta verletzt.