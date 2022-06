Vermisste 17-Jährige: Polizei richtet Mordkommission ein

Bielefeld (dpa/lnw)

Im Fall einer seit April vermissten Jugendlichen hat die Polizei in Bielefeld eine Mordkommission mit dem Namen «Reise» eingerichtet. Laut Mitteilung von Mittwoch war die 17-Jährige mit Verwandten vom 9. bis 25. April in der Türkei und im Irak unterwegs. Zuletzt gesehen wurde die Gesuchte einen Tag vor Ende der Reise am 24. April.

Von dpa