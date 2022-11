Verletzung in DEL: Mit Kufe Achillessehne durchtrennt

Nürnberg (dpa)

In der Deutschen Eishockey Liga ist es zu einer schweren Verletzung gekommen. Stürmer Brendan O‘Donnell von der Düsseldorfer EG wurde am Freitagabend beim 1:4 bei den Nürnberg Ice Tigers im Zweikampf mit einer Schlittschuh-Kufe die Achillessehne im rechten Bein durchtrennt. Das teilte die DEG am Samstag mit.

Von dpa