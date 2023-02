Verletzte und Festnahmen nach Streit unter Jugendlichen

Bei einem Streit unter Jugendlichen in Hagen sind zwei Personen verletzt worden.

Während der Auseinandersetzung sei auch ein Messer eingesetzt worden. Bei einem der Betroffenen sei die Verletzung «schwerer», berichtete die Polizei am Mittwoch. Nach dem Vorfall flüchteten die Täter in Richtung einer nahegelegenen Schule. Dort stellten Polizeibeamte zwei tatverdächtige Jugendliche und nahmen sie vorläufig fest. «Ein Messer, bei dem es sich um die Tatwaffe handeln könnte, wurde aufgefunden und sichergestellt.» Was Hintergrund des Streits war und wie viele Personen beteiligt waren, blieb zunächst offen. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.