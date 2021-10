Verletzte Frau auf Friedhof gefunden

Dortmund (dpa/lnw)

Auf einem Friedhof in Dortmund hat die Polizei am Dienstagabend eine verletzte Frau gefunden. Zuvor hatte sich ein Zeuge bei den Beamten gemeldet, der Schussgeräusche in der Nähe gehört haben wollte. Die Frau sei nicht lebensgefährlich verletzt und ansprechbar, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei hatte am Abend ohne Ergebnisse nach einem Täter gefahndet. Weitere Details nannte der Sprecher mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht. Zuvor hatten die «Ruhr Nachrichten» darüber berichtet.

Von dpa