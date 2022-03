Verletzte bei Messerattacke: Verdächtiger festgenommen

Freudenberg (dpa/lnw)

Zwei Männer im Alter von 26 Jahren sind in Freudenberg (Kreis Siegen-Wittgenstein) Opfer eines gewalttätigen Angriffs geworden. Ein 20-Jähriger soll am Aufgang zum Kurpark auf eine Personengruppe zugegangen sein und die beiden Männer vermutlich mit einem Messer attackiert haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Eines der beiden Opfer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, der andere Mann sei leicht verletzt worden.

Von dpa