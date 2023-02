Verletzt bei Vorbereitung: Adeyemi muss ausgewechselt werden

Der 21-Jährige musste am Sonntag beim Stand von 2:0 für den BVB gegen Hertha BSC nach 35 Minuten ausgewechselt werden. Trainer Edin Terzic umarmte den Offensivspieler, bevor dieser gestützt von zwei Betreuern in die Kabine geführt wurde. Adeyemi hatte zuvor das 1:0 sehenswert mit der Hacke selbst erzielt und das zweite Dortmunder Tor durch Donyell Malen stark vorbereitet. Direkt nach dem Assist griff er sich an den hinteren linken Oberschenkel und ging im Strafraum mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Nach einer kurzen Behandlungspause humpelte der zuletzt formstarke Adeyemi vom Platz, für ihn kam Jamie Bynoe-Gittens in die Partie.