Verlag Bastei Lübbe spürt Konsumzurückhaltung der Kunden

Köln (dpa)

Die eingetrübte Konsumstimmung macht auch dem Buchverlag Bastei Lübbe zu schaffen. Der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2022/23 sank leicht um 0,2 Millionen auf 19 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Köln mitteilte. Das Betriebsergebnis (Ebit) sackte von 2 Millionen auf nur noch 0,3 Millionen Euro ab. Die Firma begründete dies mit gestiegenen Druck- und Papierkosten. Zudem gab Bastei Lübbe mehr Geld für Personal aus. Unternehmenschef Soheil Dastyari sprach von einem «gedämpften Start» in das Geschäftsjahr, das im April begann. Dennoch sei er optimistisch, betonte der Vorstandsvorsitzende.

Von dpa