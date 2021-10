Verkehrsunfall führt Polizei zu großem Drogenfund in Wohnung

Verl (dpa/lnw)

Ein Verkehrsunfall in Verl bei Gütersloh hat die Polizei zu einem großen Drogenfund gebracht. In der Wohnung eines Unfallbeteiligten im Alter von 27 Jahren entdeckten sie fast 19 Kilo Marihuana, 18.000 Euro und einen in einem Stock versteckten Degen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Von dpa