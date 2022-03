Vergewaltigungsvorwürfe gegen Arzt: Durchsuchung in Klinik

Bielefeld (dpa/lnw)

Räumlichkeiten im Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld sind am Mittwoch im Zusammenhang mit Vergewaltigungsvorwürfen gegen einen Arzt durchsucht worden. Man habe Unterlagen gesichert, deren Auswertung werde einige Zeit in Anspruch nehmen, berichteten die Duisburger Staatsanwaltschaft und die Polizei in Bielefeld. Hintergrund der Durchsuchung seien Ermittlungen gegen mehrere Verantwortliche des Klinikums unter anderem wegen des Verdachts der Beihilfe zur Vergewaltigung durch Unterlassen. Das «Westfalen-Blatt» hatte zuvor über die Aktion berichtet.

Von dpa