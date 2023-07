Vergewaltigt und verbrannt: Ermittler rollen Mordfall auf

Hagen/Altena (dpa/lnw)

Vom eigenen Vater vergewaltigt und bei lebendigem Leib verbrannt: «Cold Case»-Ermittler haben den 26 Jahre alten Mord an einer jungen Frau aufgerollt. Ihre Leiche war im sauerländischen Altena entdeckt worden. Nach einer Präsentation des Falls in der ZDF-Sendung «Altenzeichen XY...ungelöst» am Mittwochabend seien mehrere Hinweise eingegangen, sagte ein Polizeisprecher in Hagen am Donnerstag auf Anfrage. Diese würden nun ausgewertet.

Von dpa