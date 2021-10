Verfüllung von Steinkohle-Schacht Haniel in Bottrop beginnt

Knapp drei Jahre nach dem offiziellen Ende des deutschen Steinkohlebergbaus beginnt heute in Bottrop die Verfüllung der letzten Schächte des Bergwerks Prosper-Haniel. Am Schacht Haniel werden die Arbeiten vom Vorstandsvorsitzenden des Kohlekonzerns RAG, Peter Schrimpf, und von Bottrops Oberbürgermeister Bernd Tischler (SPD) gestartet.

In einer Abschlussfeier war am 21. Dezember 2018 am Schacht Haniel das allerletzte in Deutschland geförderte Stück Steinkohle an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übergeben worden. Überreicht wurde das sieben Kilogramm schwere Stück vom damaligen Reviersteiger Jürgen Jakubeit. Später wanderte das Kohlestück in Steinmeiers Arbeitszimmer in Berlin. Jakubeit wird am Donnerstag auch zum Start der Verfüllarbeiten erwartet.