Verfolgungsjagd mit der Polizei: Mann kracht in drei Autos

Aachen (dpa/lnw)

Ein 21-jähriger Autofahrer ist in Aachen bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei wegen mutmaßlichen Drogenkonsums in drei Autos gekracht. Während der Beifahrer daraufhin zu Fuß flüchten konnte, wurde der unverletzte Fahrer festgenommen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.

Von dpa