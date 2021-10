Verfassungsgerichtshof verhandelt Prostituiertenschutzgesetz

Münster (dpa/lnw)

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen verhandelt am 9. November über eine Verfassungsbeschwerde der Städte Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen und Köln. Streitpunkt ist die Durchführungsverordnung des Landes zum Prostituiertenschutzgesetz, wie der Gerichtshof mit Sitz in Münster am Montag mitteilte. Die Kommunen beklagen, dass die Kosten für die ihnen aufgetragenen Aufgaben nur unzureichend ausgeglichen würden. Außerdem würde die in der Verfassung zugesicherte kommunalen Selbstverwaltung verletzt (Az.: VerfGH 1/18).

