Verfallsdatum naht: 60.000 Corona-Impfdosen droht Entsorgung

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen drohen rund 60.000 Dosen Corona-Impfstoff ungenutzt zu verfallen. Das hat das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf bestätigt. Nach Schließung der Impfzentren lagern dort noch Zehntausende Impfdosen, die entsorgt werden müssten, falls sie vor Erreichen der Verfallsgrenze nicht mehr verabreicht werden könnten. Zuvor hatte die «Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung» (Freitagausgabe) berichtet.

Von dpa