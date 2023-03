Verdi erwartet Tausende Kita-Beschäftigte bei Streikdemos

Bei den Warnstreiks in kommunalen Kitas und sozialen Einrichtungen an diesem Mittwoch rechnet die Gewerkschaft Verdi in Nordrhein-Westfalen mit Tausenden Streikenden. Zu den Kundgebungen in einer Reihe von NRW-Städten erwarte die Gewerkschaft landesweit etwa 8000 bis 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Tjark Sauer am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Ob ein Notdienst am Mittwoch angeboten wird, wird nach Angaben der Gewerkschaft vor Ort in den Kitas entschieden.

Unterdessen kündigte Verdi zwei weitere Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr an: Am Mittwoch ist demnach die Regionalverkehr Münsterland GmbH betroffen. Nach Unternehmensangaben trifft das viele Busfahrten. Am Donnerstag wird das Nahverkehrsunternehmen DSW21 in Dortmund bestreikt. «Die Streikmaßnahmen werden den ÖPNV mit Bussen und Bahnen in Dortmund komplett stilllegen», erklärte das Unternehmen. Bereits am Freitag hatte es umfangreiche Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr von Nordrhein-Westfalen gegeben.

Hintergrund der Warnstreiks ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst, bei dem es um die Beschäftigten von Bund und Kommunen geht. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es trotz eines Arbeitgeberangebotes noch keine Annäherung der Tarifparteien gegeben. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Ende März angesetzt worden.

Nach Gewerkschaftsangaben gibt es im bevölkerungsreichsten Bundesland ungefähr 10.000 Kitas, von denen sich etwa ein Viertel in kommunaler Trägerschaft befände. Sauer betonte, dass es um eine bessere Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie um eine bessere Personalausstattung in den Kitas gehe. Bei landesweit etwa 140.000 Beschäftigten in allen Kitas in NRW fehlten bereits jetzt Zehntausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Verdi hatte bereits am Freitag mitgeteilt, dass es zu Einschränkungen im Betrieb sowie auch zu Schließungen kommen könne. Die bundesweiten Warnstreiks finden laut Verdi am Internationalen Frauentag statt, da mit einem Anteil von 83 Prozent in der sozialen Arbeit überwiegend Frauen tätig seien. In Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben des Landesbezirks am Mittwoch in mehr als 15 Städten Kundgebungen und Aktionen geplant, darunter in Dortmund, Köln, Ratingen und Münster.

«Der Internationale Frauentag steht seit über 100 Jahren dafür, Gleichberechtigung und eine faire Bezahlung von Frauen durchzusetzen», hatte Landesbezirksfachbereichsleiterin Andrea Becker bereits am Freitag erklärt. In der sozialen Arbeit seien überwiegend Frauen tätig und die Arbeitsbedingungen seien häufig prekär. Ob in Teilzeit oder als befristet Beschäftigte spürten Frauen die Folgen der aktuellen Krisen am deutlichsten. Es mangele vielfach auch an finanzieller Anerkennung für die Arbeit in den sozialen Berufen.

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) äußerte unterdessen ihr Unverständnis über den Streikaufruf. «Dass nun wieder Kita-Einrichtungen mit Streiks überzogen werden, zeigt, dass die Gewerkschaften zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate Tarifpolitik auf Kosten der Eltern und jungen Familien austragen», sagte VKA-Präsidentin Karin Welge am Dienstag. Die Streikaufrufe spiegelten nicht den Verhandlungsverlauf wieder, man befinde sich im ursprünglich vereinbarten Zeitplan.