Verdi-Chef spricht vor jungen Streikenden in Gelsenkirchen

Verdi will mit Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst erhöhen. Das gilt auch für die Forderungen nach mehr Geld für Auszubildende und eine unbefristete Übernahme. Im Ruhrgebiet will Verdi-Chef Werneke vor jungen Streikenden sprechen.

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes plant die Gewerkschaft Verdi heute einen bundesweiten Warnstreiktag von Auszubildenden und dual Studierenden. Verdi-Chef Frank Werneke will dazu auf einer Kundgebung am Mittag in Gelsenkirchen vor jungen Streikenden sprechen. «Auszubildende und dual Studierende trifft die hohe Inflation besonders. Sie haben in der Regel kein finanzielles Polster, auf das sie zurückgreifen können, um Nachzahlungen und die hohen Preissteigerungen aufzufangen», erklärte er im Vorfeld der Veranstaltung. Verdi hatte in den vergangenen Tagen die Warnstreiks in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens deutlich ausgeweitet.

Die Gewerkschaft fordert in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten bei Bund und Kommunen neben 10,5 Prozent mehr Einkommen eine Erhöhung der Ausbildungsentgelte, Studienvergütungen sowie Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten um 200 Euro monatlich und eine unbefristete Übernahme. Das Angebot der Arbeitgeber ist aus Sicht der Dienstleistungsgewerkschaft auch im Bereich der Auszubildenden und dual Studierenden völlig unzureichend. «Wir brauchen ein Gesamtpaket, das die jungen Kolleginnen und Kollegen finanziell entlastet und durch die unbefristete Übernahme eine langfristige Perspektive im öffentlichen Dienst bietet», unterstrich der Verdi-Vorsitzende.