Verdächtiger Geruch: Polizei hebt Cannabis-Plantage aus

Mülheim (dpa/lnw)

Ein verdächtiger Geruch hat die Polizei in Mülheim an der Ruhr zu einer professionell betriebenen Drogenplantage geführt. Mehr als 500 Cannabis-Pflanzen fanden sie dort. Den Beamten war vor Weihnachten an der Halle ein typischer Cannabis-Geruch aufgefallen. Sie besorgten sich einen Durchsuchungsbeschluss und stellten bei der Durchsuchung der Halle tatsächlich 540 illegal angebaute Pflanzen sicher.

Von dpa