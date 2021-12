Verdacht auf Geflügelpest bei Hausgeflügel im Kreis Wesel

Wesel (dpa/lnw)

Im Kreis Wesel wird ein Ausbruch von Geflügelpest bei Hausgeflügel vermutet. Das Influenzavirus vom Typ H5 sei in einem Geflügelbetrieb in Hamminkeln-Dingden festgestellt worden, in dem daraufhin alle rund 3200 Tiere am Wochenende vorsorglich getötet worden seien, teilte der Kreis am Sonntagabend mit. Um den Betrieb wurde eine vorläufige Sperrzone mit einem Radius von zehn Kilometern eingerichtet, die im Kreisgebiet den Angaben zufolge rund 460 Geflügelhalter mit rund 170 000 Tieren betrifft. Für sie gelten Einschränkungen für die Vermarktung von Geflügelprodukten. Außerdem gilt seit Sonntag eine Stallpflicht, ebenso wie im angrenzenden Kreis Borken.

Von dpa