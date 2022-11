Verbreitung von Kinderpornografie: Wohnungen durchsucht

Siegburg (dpa/lnw)

Wegen des Verdachts der Verbreitung von Kinderpornografie hat die Polizei 13 Wohnungen von Verdächtigen im Rhein-Sieg-Kreis durchsucht. Dabei seien zahlreiche Handys, Laptops und Datenträger sichergestellt worden, teilte die Polizei in Siegburg am Freitag mit. Ein 54-Jähriger stehe im Verdacht sogenanntes Cybergrooming zu betreiben. In seiner Wohnung fanden die Ermittler nach eigenen Angaben «eine überwältigende Menge an potenziellen Beweismitteln» - darunter allein zehn Smartphones, 16 Laptops fünf Digitalkameras sowie Hunderte CDs und Videokassetten.

Von dpa