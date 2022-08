Verband: Viele geflüchtete Kinder können nicht in Schule

Wuppertal (dpa/lnw)

Kurz vor Ferienende hat der Paritätische Wohlfahrtsverband kritisiert, dass nicht für alle schulpflichtigen Kinder und Jugendliche in Nordrhein-Westfalen am Mittwoch die Schule wieder losgeht: Nämlich für die in den Landeseinrichtung untergebrachten Geflüchteten. Diese fielen «hinten runter, ihnen werden Bildungschancen in Schulen und Kitas systematisch verwehrt», sagte der Landesgeschäftsführer des Paritätischen NRW, Christian Woltering, am Montag.

Von dpa