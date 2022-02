Verbände fordern Herkunftskennzeichnung für Schweinefleisch

Hannover/Münster (dpa)

Die Landwirtschaftsverbände in Niedersachsen und Westfalen-Lippe haben von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) die Einführung einer verpflichtenden Herkunfts- und Haltungskennzeichnung für Schweinefleisch gefordert. Eine europäische Lösung dauere zu lange, teilten der Vize-Präsident des Landvolks Niedersachsen, Jörn Ehlers, und der Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV), Hubertus Beringmeier, am Montag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit: «Die deutschen Schweinehalter haben keine Zeit mehr.»

Von dpa