Veranstalter: 25.000 Teilnehmer bei Klima-Demo in Köln

Bei mehreren Protestzügen der Klimabewegung Fridays for Future in Köln haben nach Angaben der Veranstalter am Freitag 25.000 Menschen teilgenommen. Die Polizei bestätigte die konkrete Zahl nicht, es seien aber «wesentlich mehr» als die für die Demo angemeldeten 5000 Menschen gekommen.

Teilnehmer halten auf der Fridays for Future-Demonstration Protestplakate in den Händen.

Bei den drei Märschen, die sich am Ende an der Deutzer Werft treffen sollten, waren laut Polizei jeweils mehrere Tausend Menschen dabei. Nicht alle seien aber zur finalen Kundgebung gekommen. Die Organisatoren schrieben bei Twitter: «Wir sind heute 25 Tausend Menschen auf den Kölner Straßen. Diejenigen, die es wirklich ernst meinen mit Klimagerechtigkeit, sehen wir aktuell nicht bei Regierungserklärungen und Hauptversammlungen, sondern freitags beim #Klimastreik.»

Am Vormittag war auch die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, zu den Demonstranten in Köln gestoßen. Bevor der Marsch losing, war sie aber schon wieder weg - am Nachmittag kam sie zum Wahlkampfabschluss ihrer Partei in der Düsseldorfer Innenstadt.