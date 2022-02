Vater begeht Unfallflucht und bleibt mit Familie liegen

Ein 36 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem stark beschädigten Pkw nach einer Unfallflucht auf der Autobahn 4 in Richtung Köln liegengeblieben.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, waren seine Ehefrau und seine beiden Kinder im Alter von drei und neun Jahren mit im Auto. Der Vater musste demnach die Polizei anrufen, die einen Atemalkoholtest durchführte. Wegen des deutlich zu hohen Werts von 1,46 Promille musste der Vater seinen Führerschein abgeben und zu einer Blutprobe. Zuvor war der Kölner in Bergneustadt am späten Samstagabend laut Polizei auf dem Weg zur A4 von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei Verkehrsschildern kollidiert. Ein Schild wurde aus der Verankerung gerissen. Danach setzte der Mann die Fahrt zunächst fort.