Vantage Towers erlöst dank neuer Mietverträge mehr

Düsseldorf (dpa)

Neue Mietverträge haben dem Vodafone-Funkturmbetreiber Vantage Towers zu mehr Umsatz verholfen. In den ersten neun Monaten des bis Ende März laufenden Geschäftsjahres stieg der Erlös ohne Durchleitungseinnahmen verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 3,1 Prozent auf 746 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Bei den sogenannten Durchleitungseinnahmen werden Investitionen von Vantage Towers für die Aufrüstung der Standorte verrechnet. Weil Mieter damit letztlich ihre Investitionskosten begleichen und kein neuer Umsatz generiert wird, klammert das Unternehmen die Beträge bei seinem Konzernerlös aus.

Von dpa