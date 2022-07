Vandalismus auf Friedhöfen: Über 65 Gräber beschädigt

Unbekannte Täter haben auf zwei Friedhöfen in Alsdorf nördlich von Aachen mehr als 65 Gräber beschädigt.

Begrünung und Grabschmuck seien verunstaltet sowie diverse Dekorationen und Lichter aus Metall gestohlen worden, teilte die Polizei in Aachen am Montag mit. Den Ermittlungen zufolge ereigneten sich die Taten nachts in der vergangenen Woche. Die Kripo ermittelt wegen Sachbeschädigung, Diebstahl und Störung der Totenruhe. Die Ermittler hoffen auf Aussagen von Zeugen.