Die Iserlohn Roosters haben für die bevorstehende Saison in der Deutschen Eishockey Liga Stürmer Nick Schilkey verpflichtet. Dies gab der Club am Donnerstag bekannt. Der 27-Jährige spielte zuletzt bei den Wilkes-Barre/Scranton Penguins in der AHL und hat insgesamt vier Spielzeiten in der zweithöchsten amerikanischen Spielklasse bestritten. Iserlohn ist seine erste Station in Europa.