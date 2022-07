Urteil zu Geldfälscher erwartet: Anklage will lange Haft

Eine Statue der Justitia steht mit Waage und Schwert in der Hand.

Im Prozess gegen die zwei mutmaßlichen Köpfe einer Geldfälscherbande mit Mafia-Verbindungen will das Landgericht Düsseldorf heute das Urteil sprechen. Angeklagt sind ein 56-Jähriger aus Düsseldorf und ein 50-Jähriger. Den beiden Italienern werden gewerbsmäßiger Betrug, Falschgeld- und Drogenstraftaten sowie Hehlerei und Urkundenfälschung vorgeworfen.

Der Staatsanwalt hatte zum Prozessauftakt im März betont, dass man keine Beweise dafür habe, dass es sich bei den beiden Angeklagten um Mafiosi handle. Entsprechend seien sie auch nicht wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung angeklagt.

Der Ankläger hat für den 56-Jährigen als Kopf der Bande neun Jahre und 10 Monate Haft beantragt. Der zweite Angeklagte soll für sieben Jahre und 10 Monate ins Gefängnis. Der mutmaßliche Bandenchef hatte lange unter dem falschen Namen «Dr. Orlando Schmidt» in Düsseldorf gelebt.

Die Angeklagten haben gestanden, über Jahre hinweg Drogen, Autos und Falschgeld in höchster Qualität aus Italien importiert und in Deutschland in Umlauf gebracht zu haben. Zum Prozessbeginn hatten die Familienväter noch jede Schuld bestritten. Es gab dann eine Verständigung auf eine Höchststrafe für umfassende Geständnisse.

Die Männer waren im Mai 2021 bei einer Razzia verhaftet worden. Dabei war Falschgeld im Wert von 160 000 Euro gefunden worden.