Urteil im Prozess gegen Kölner Sängerin in Türkei erwartet

Istanbul/Köln (dpa/lnw)

Im Prozess gegen die Kölner Sängerin Hozan Cane wird am Montag das Urteil eines Gerichts im westtürkischen Edirne erwartet. Der 58-Jährigen wird Terrorunterstützung in der Türkei vorgeworfen. Der Sängerin droht nach Angaben ihrer Anwältin eine Gefängnisstrafe von fünf bis zehn Jahren. Cane ist inzwischen zurück in Deutschland und nimmt nicht an der Verhandlung teil. Die Anklage stützt sich unter anderem auf Inhalte von Facebook- und Twitter-Profilen.

Von dpa