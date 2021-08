Ursache für Feuer in Krefelder Spielhalle geklärt

Einsatzzkräfte der Feuerwehr sind an einer Spielhalle im Einsatz.

Die Ursache des Feuers in einer Krefelder Spielhalle ist geklärt: Der Betreiber der Halle habe am vergangenen Sonntag mit hochprozentigem Alkohol und Feuer hantiert, dabei sei es zu einer Verpuffung samt anschließendem Brand gekommen, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der Betreiber selbst hatte dabei schwere Brandverletzungen erlitten. Rechtlich sei dies als fahrlässige Brandstiftung zu werten. Der Mann war in eine Spezialklinik gebracht worden.

Zwei weitere Menschen, die sich in der Spielhalle aufgehalten hatten, hatten das Feuer mit einem Handfeuerlöscher gelöscht und den Schwerverletzten ins Freie gebracht.