Urne mit der Asche von Alfred Biolek in Köln beigesetzt

Alfred Biolek, früherer Fernsehmoderator, sitzt in einem Lokal.

Auf dem Kölner Melatenfriedhof ist am Freitagabend die Urne mit der Asche des langjährigen Fernsehmoderators Alfred Biolek beigesetzt worden. Alles sei ruhig und würdevoll verlaufen, teilte sein Adoptivsohn Scott Biolek-Ritchie der Deutschen Presse-Agentur mit. «Bio» war am 23. Juli im Alter von 87 Jahren in seiner Kölner Wohnung gestorben.

Bei der Beisetzung nach der offiziellen Schließungszeit des Friedhofs waren nur enge Freunde und Familienmitglieder anwesend. Die Urne wurde auf der Grabstelle des Photokina-Mitbegründers Leo Fritz Gruber (1908-2005) in den Boden versenkt. Mit der Familie war Biolek befreundet. Auf dem mehr als 200 Jahre alten Friedhof Melaten ruhen Berühmtheiten wie der Maler Sigmar Polke, der Volksschauspieler Willy Millowitsch und der ehemalige Außenminister Guido Westerwelle.