Urlauber bricht beim Bergwandern zusammen und stirbt

Beim Bergwandern mit sechs Freunden an der deutsch-österreichischen Grenze ist ein 56-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen zusammengebrochen und gestorben. Der Mann habe am Sonntagnachmittag unterhalb der Bindalm im Nationalpark Berchtesgaden einen Herzkreislauf-Stillstand erlitten und sei danach bewusstlos geworden, teilte das Rote Kreuz am Montag mit. Wiederbelebungsversuche durch Ersthelfer und Einsatzkräfte seien erfolglos geblieben.

Die Retter versuchten demnach eine gute halbe Stunde lang, den Urlauber ins Leben zurückzuholen. Die Bergwacht brachte den Mann schließlich bei Ramsau ins Tal. Seine Begleiter wurden anschließend vom Kriseninterventionsdienst betreut.